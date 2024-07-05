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أحمد جودة - القاهرة - يأمل فيليب لام، مدير بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، يظهر المنتخب الألماني جرأة، مؤكدا أن منتخب بلاده يمتلك المقومات اللازمة لهزيمة نظيره الإسباني خلال مواجهتهما معا في وقت لاحق اليوم الجمعة بدور الثمانية من البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا حاليا.

فيليب لام يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة إسبانيا وألمانيا

وقال لام لصحيفة "فرانكفورتر الجماين تسايتونج" اليوم الجمعة: "أرى أن منتخب إسبانيا يتفوق على نظيره الألماني في الوقت الراهن، ولدينا المقومات التي تؤهلنا لهزيمتهم".

وأضاف: "أتمنى أن نستحوذ على مجريات اللعب، أن نلعب بشكل هجومي وأن نستغل المهارات الفردية للاعبين، وحينها سيحترمنا منتخب إسبانيا، ولن نكون بحاجة للخوف من إسبانيا".

وأكد لام أن الفريقين يحملان قدرا كبيرا من الاحترام لبعضهما البعض.

وأوضح: "الألمان يرشحون الأسبان لأنهم قدموا أكثر أداء مقنع في البطولة حتى الآن، ويرشح الأسبان الألمان لأن لديهم أفضلية الأرض والجمهور".

وعبر لام عن أمله في أن يبلغ منتخب ألمانيا نهائي يورو 2024، قبل أن يؤكد "كمدير للبطولة، لا أكترث، وأدرك أن الأجواء ستكون مذهلة، بصرف النظر عمن سيصل إلى النهائي".