نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم 3 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال النهار، مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة، لتصل إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

تفاصيل حالة الطقس

النهار

- طقس شديد الحرارة: يسود على أغلب أنحاء البلاد.

- طقس حار رطب: على السواحل الشمالية.

- مائل للحرارة رطب: على أغلب الأنحاء خلال النهار.

الليل

- معتدل: على السواحل الشمالية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

تأثير الرطوبة

- زيادة الإحساس بالحرارة: حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية، أعلى من الدرجات المتوقعة بنحو درجة إلى درجتين.

متوسط نسبة الرطوبة

| المنطقة | العظمى (%) ليلًا | الصغرى (%) نهارًا |

|-----------------------|-------------------|--------------------|

| القاهرة والوجه البحري | 85-80 | 45-30 |

| السواحل الشمالية | 90-85 | 55-50 |

| شمال الصعيد | 60-55 | 20-15 |

| جنوب الصعيد | 30-25 | 15-10 |

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، المحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، المحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، المحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، المحسوسة 43 درجة مئوية.

تشهد مصر اليوم طقسًا شديد الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

يجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الطقس الحار، خاصة مع التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.