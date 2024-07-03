نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق فعاليات الأنشطة الصيفية بكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد بيت ثقافة كرداسة بمحافظة الجيزة، أمس الثلاثاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية في انطلاق الأنشطة الصيفية المقدمة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

مبادرة مصر تبدع

وبحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بدأت الفعاليات بحوار مفتوح مع الرواد، تحدث خلاله نائب رئيس الهيئة، عن أهمية الأنشطة المقدمة بالمجان خلال المبادرة الصيفية والمستمرة حتى منتصف سبتمبر المقبل، كما تناول تفصيليا شروط مبادرة "مصر تبدع" التي تضم مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"، المعنية باكتشاف المواهب من الأطفال والشباب، ودعم ذوي الهمم في مجالي الرسم والقراءة، وحث أبناء كرداسة على الاشتراك بهما.

وأدارت رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي حوارًا مع الرواد حول مدى استفادتهم من الأنشطة الثقافية المقدمة لهم، مؤكدة دور قصور الثقافة في تشكيل الوعي وتنمية المهارات والسلوك، متمنية للمشاركين التوفيق.

وتحدث د. كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، عن اختيار بيت ثقافة كرداسة كبداية لانطلاق الفعاليات، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة اختيار الأنشطة والورش المقدمة بما يتناسب مع طبيعة المكان.

ثورة يونيو والجمهورية الجديدة

ثم توالت الفعاليات، وقدم الباحث سعيد عمارة لقاء بعنوان "ثورة يونيو والجمهورية الجديدة" احتفالًا بالذكرى الحادية عشرة للثورة، وتحدث خلاله عن أحوال البلاد حينها، وكيف ساهمت الإرادة الشعبية في إنقاذ هوية مصر الثقافية والحضارية.

أعقب ذلك فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الغناء والإنشاد الديني والقاء الشعر، بجانب تفقد معرض فني نتاج ورش المشغولات اليدوية والحرفية.

ورش فنية

كما شهدت الفعاليات ورشة لتعليم تصميم الأزياء قدمت خلالها د.دينا مغيث، نبذة تعريفية عن تاريخ فن تصميم الأزياء، وكيفية اختيار التصميم، مع توضيح الأدوات المستخدمة، بجانب ورشة تصميم لوحات بمناسبة ذكرى الثورة للفنانة نسرين رفعت.

واختتم اليوم بفقرة التنورة المميزة التي تفاعل معها الجمهور، بمصاحبة الأغاني التراثية، بحضور عبد الرحيم البطاوي من إدارة كرداسة التعليمية، أمنية محمود من الإدارة الأزهرية، وريهام عزوز مدير بيت ثقافة كرداسة، ولفيف من المثقفين.

