مصدر: 25 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب يجهزون لدعوة بايدن للتنحي إذا ظهر مهتزا في الأيام المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر بالحزب الديمقراطي، إن 25 عضوا ديمقراطيا بمجلس النواب يجهزون لدعوة بايدن للتنحي إذا ظهر مهتزا في الأيام المقبلة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

وفي سياق آخر، تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.