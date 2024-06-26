فن ومشاهير

بعد التريند.. أول تعليق من أحلام على غلطة اسم أنغام

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أنغام واحلام محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ردت أحلام عبر موقع التغريدات العالمي أكس، علي واقعة خطأ أحدي المراسلات في اسم الفنانة أنغام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد لها علي هامش مهرجان موازين الدولي.

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أول تعليق من أحلام علي غلطة اسم أنغام

 

وقالت أحلام في تغريدة: مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد ؟؟؟؟!!!!!!! اسمي مش إسأءه لأي أحد ابدًا انا احلام وهي انغام، وسبق ان في احد المؤتمرات غلطت اعلاميه باسمي مع فنانه ثانيه ورديت اتشرف ونقطه، اسمي مش إساءة اسمي تشريف، واكيد مهرجان بقدر وقيمه موازين من دعا اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها، وحروفنا قريبه من بعض أكرر اسمي ليس اساءه لاي فنان مين ما كان يكون ⁧‫احلام‬⁩ ⁧‫صوت الخليج‬⁩ اسم مُشّرف.

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سبب تصدر أنغام التريند

 

يذكر ان الفنانة أنغام قد تعرضت إلى موقف محرج من خلال مراسلة، وذلك أثناء إجرائها أحاديث تليفزيونية على هامش مهرجان موازين الدولي، حيث قامت الصحفية بمنادتها باسم “أحلام”، لتقوم أنغام بالضحك، وحاول بعض الحاضرين تصحيح الاسم لها.

 

آخر أعمال أحلام الشامسي

 

وكانت آخر أعمال أحلام الشامسي هي أغنية “فدوة عيونك”من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها “فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، وأغاني الألبوم هى «السيدة الأولى» كلمات عبد الله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبد الله الفيصل توزيع عمر الصباغ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.

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آخر أعمال الفنانة أنغام

 

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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