تعرف على بطلة فيلم الإسترليني أمام محمد هنيدي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعكف صناع فيلم الإسترليني عن التحضير للفيلم، وتعاقدت الفنانة نيللي كريم مؤخرا على تقديم البطولة النسائية أمام محمد هنيدي.

تركي آل الشيخ يروج لـ فيلم الإسترليني

سبق، شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي لـ فيلم الإسترليني بطولة الفنان محمد هنيدي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "في الانتظار".

تفاصيل فيلم الإسترليني

تدور أحداث فيلم الإسترليني في إطار أكشن كوميدي، وتعاقد على المشاركة به الممثل السعودي إبراهيم الحجاج، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

كواليس فيلم الإسترليني

بدأ محمد هنيدى التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد الإسترلينى، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تفاصيل الفيلم والتعاقد مع الممثلين، حيث رشح المنباوى عدة أسماء من المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية أخرى، تنتظر نيللي كريم عرض فيلمها الجديد هابي بيرزداي خلال الفترة المقبلة، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يناقش العديد من القضايا الهامة أبرزها عمالة الأطفال، ويشارك بجانب نيللي كريم في بطولته، حنان مطاوع، شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

آخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

وايضا فيلم السرب مع أحمد السقا، وجدست خلاله شخصية زوجة محمد ممدوح والذي قدم شخصية أمير داعش أبو أسعد الحمراوي، والعمل دار في إطار أكشن تشويقي درامي وتناول أحداث حقيقية، شارك في بطولته، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.