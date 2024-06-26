أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد أغنية "إحنا الأوائل" التعاون السابع بين الفنان أحمد سعد والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، والتي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي الدعائية لبرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد مع شقيقه الفنان عمرو سعد.

تفاصيل أغنية "إحنا الأوائل"

وتعد أغنية "إحنا الأوائل" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في المملكة العربية السعودية.

أحمد سعد يتعاون مع الموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس

ويخوض كولبيكس تجربة جديدة من خلال تعاونه مع أحمد في برنامج "بيت السعد"، حيث أن أغنية "إحنا الأوائل" هي باكورة التعاون بينهما في البرنامج، ومع كل حلقة يظهر النجوم بشكل مختلف لم يعتاد عليه الجمهور، ويقدمان أغاني جديدة بتوقيع إيهاب كولبيكس، ومنهم مَن يدخل عالم الغناء لأول مرة.

أغاني إيهاب كولبيكس مع أحمد سعد

تعاون كولبيكس مع سعد لأول مرة في أغنية "الملوك"، وتكرر التعاون الذي تتوج بنجاح كبير في أغنية "وسع وسع"، ومن ثم أغنية "دب دب"، أغنية "العيد أهو جيه"، أغنية "أنا قادر" من مسلسل جعفر العمدة، أغنية "مغطي عالكل".

نجوم تعاونوا مع إيهاب كولبيكس

بالإضافة إلى تعاون كولبيكس مع العديد من النجوم، منهم: الفنانة نانسي عجرم في أغنية "مقسوم" الدعائية لفيلم حمل نفس الاسم بطولة الفنانة ليلى علوي وشيرين رضا، والفنان أحمد حلمي في أغنية "الحركة ديه"، والفنانة نوال في أغنية "مخصماك"، الفنانة لميس في أغنية "مسيطرة"، ومع فرقة الصواريخ في أغنية "أخواتي" وأغنية "ٌقلبي في بحر مالح".

كما حقق كولبيكس نجاحًا كبيرًا مع الفنان محمد رمضان في أكثر من تعاون، منهم: أغنية "ثابت"، أغنية "خمسة كل خميس"، أغنية "ع الزيرو"، أغنية "صلاة الزين"، أغنية "لفيت العالم"، أغنية "متعودة".

آخر أعمال أحمد سعد

ويعد أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، آخر أعمال أحمد سعد، وهي ضمن أغاني فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».