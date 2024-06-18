نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يشارك جمهوره بصورة من الأضحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد شاهين فرحته مع جمهوره بصورة من الأضحية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" عيد أضحى مبارك على الجميع يارب يارب يتقبل منا آمين".



تعليقات الجمهور على منشور محمد شاهين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يوفقك، ربنا يزيدك من فضله وكرمه يارب العالمين، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد شاهين أغنية ملعونة المشاعر، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /عديت جمايلي معاك

من كُترها اتلخبطت

أعمل إيه تاني معاك

ياللي لجمايلي نكرت

عديت جمايلي معاك

من كُترها اتلخبطت

أعمل إيه تاني معاك

ياللي لجمايلي نكرت

الحلو كله اتنسى

ومعاك عرفت الأسى

ساكت لعل وعسى

ألاقيك في يوم قدرت

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

ولا فاد ملام وكلام

ولا شوفت شي ملموس

انا كان ناقصني علام

ومعاك أخدت دروس

طبعك غريب فيه خلل

وفقدت فيك الامل

امتى اللي مال اتعدل

في طريق وداعنا هادوس

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

ولا ع الندالة عتاب

ولا ع المريض فيه حَرج

ما بقتش من الاحباب

من قلبي حبك خرج

يا اخي ملعون اللي يدي

حد اكتر من مقامه

ويزود في اهتمامه

يا اخي ملعونة المشاعر

اللي تعذب صاحبها

وتقلل من مقامه

يا اخي ملعون اللي يدي

