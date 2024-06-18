زوجة سعودية تباغت زوجها بطلب فاضح وغير شرعي فتلقت الرد المرعب والمزلزل

الرياض - محمد الاطلسي - لم تعد العلاقة بين الازواج في الوقت الراهن كما كان الحال سابقا، اذ ان حسناء سعودية اكتشفت ان زوجها اصلع ، وهذا دفعها للاستفسار عن امكانية خلعه. كشف محام، عن سؤال صدمه، ورد إليه من إحدى متابعيه، قالت فيه السائلة: " اكتشفت إن زوجي اكتشفت إنه أصلع وما علمني وقت الملكه، وقلت له يتعالج ويسوي عملية شعر، بس رفض، هل أقدر أفسخ عقد النكاح".

وأجابها المحامي في فيديو شاركه عبر تطبيق "تيك توك"، قائلًا: "طبعا، ترجعين لزوجك المهر والشبكة والذهب لأن السبب غير مقنع، والسبب غير شرعي". وأضاف المحامي: ولزوجك أن يرفع دعوى تعوض على الشخص اللي غره بالزواج منك.