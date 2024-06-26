نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي.. بايرن ميونخ يحسم مصير موسيالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني أن النادي البافاري يتطلع للإبقاء على جمال موسيالا البالغ من العمر 21 عامًا في الفترة المقبلة.



وزعمت تقارير صحفية أن جمال موسيالا مرتبط بالانضمام إلى ليفربول ومانشستر سيتي بعد أن تبين أنه قام بتأجيل مفاوضات العقد الجديد إلى ما بعد بطولة يورو 2024.



وقال إيبرل في تصريحات أبرزتها صحيفة بيلد الألمانية: "مثلنا جميعًا في بايرن ميونخ، هدف فينسنت كومباني هو العمل مع جمال لأطول فترة ممكنة".



وأضاف: "هدفنا وقت ناجح معه، نحن لسنا مهتمين بأشياء أخرى، وهدف بايرن ميونخ هو أن يكون لديه فريق جيد للغاية، وللقيام بذلك نحتاج إلى لاعبين فرديين جيدين للغاية".



واختتم ايبرل تصريحاته قائلًا: "جمال موسيالا لاعب رائع للغاية وهو أيضًا يأتي من الأكاديمية، لهذا السبب أصبح بالفعل وجهًا لنادي بايرن ميونخ ونحن سعداء بوجوده معنا".