نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط الورقة المتداولة لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بالمقطم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2024،امتحان الدور الأول، حاليا، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ، داخل لجان مراقبة ومؤمنة لسير العملية الامتحانيه.



تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأربعاء الماضي، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.



وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.