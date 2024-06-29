عاجل - تقدم بزشكيان بفارق ضئيل عن جليلي.. آخر تطورات نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم بزشكيان بفارق ضئيل عن جليلي.. آخر تطورات نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024.. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تُظهر تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بفارق ضئيل عن منافسه الأصولي سعيد جليلي. ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، حصل بزشكيان على 973،052 صوتًا، بينما جاء جليلي في المركز الثاني بـ 963،615 صوتًا. كما حصل محمد باقر قاليباف على 341،056 صوتًا، ومصطفى بور محمدي على 15،625 صوتًا.

نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الجمهورية الإسلامية صباح الجمعة في الساعة الثامنة، واستمرت حتى منتصف الليل بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات. جرت الانتخابات في أكثر من 58 ألف مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين لضمان الشفافية والنزاهة. وأُجريت عملية التصويت هذه المرة باستخدام الأوراق الانتخابية التقليدية.

وفقًا لمنظمة التسجيل المدني في إيران، يحق لـ 61،452،321 مواطنًا مؤهلًا داخل البلاد وخارجها المشاركة في هذه الانتخابات. بعد انتهاء وقت التصويت وبدء عملية فرز الأصوات، تم إعداد محاضر الاجتماع بحضور المشرفين والمراقبين وممثلي المرشحين في مراكز الاقتراع. تُحمَّل النتائج في نظام التحقق، وتُوحَّد في الدوائر والمحافظات قبل إعلانها من قبل وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس صيانة الدستور.

كانت أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، فجر اليوم السبت، أن سعيد جليلي يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، يليه مسعود بزشكيان، وفقًا لتقارير عالمية. وحتى الآن، تم فرز 10،366،410 أصوات.

سعيد جليلي

وحسب تقديرات سابقة كان قد حصل جليلي على 4،266،386 صوتًا، فيما نال بزشكيان 4،244،815 صوتًا.