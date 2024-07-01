نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو | رضوي الشربينى تخطف الانظار فى أحدث ظهور.. وياسمين عبد العزيز '"عاش ياوحش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الإعلامية رضوي الشربينى الأنظار فى أحدث ظهور لها بعد شائعات عقد قرانها فى الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت داخل إحدي صالات الجيم وهى تمارس التمارين الرياضية برشاقة وطاقة إيجابية ملتفة.

رضوى الشربيني تتألق في الجيم



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الإشادة بحفاظها على رشاقتها من خلال العديد من التعليقات من بينها الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتى علقت قائلة:"عاش ياوحش"، بالإضافة للمطربة بسمة بوسيل، الكاتبة انجي علاء، وغيرهم، وتجاوز الفيديو حاجز مليون مشاهدة فور طرحه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

برنامجها هي وبس

جدير بالذكر، أن الإعلامية رضوي الشربينى بدأت الايام الماضية فى عرض الموسم الجديد من برنامجها "هى وبس" عبر شاشة قناة cbc سفرة، والذى تقدم من خلاله فقرات متنوعة عن المرأة والاستايل وأحدث صيحات الموضة، بالإضافة للمختصين فى مجالات علم النفس واستشاري العلاقات العاطفية.