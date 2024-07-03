العالم اليوم - فيديو.. غارة إسرائيلية تقتل قائد وحدة في حزب الله وتصيب ابنه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:24 مساءً - قتل قائد وحدة "عزيز" التابعة لحزب الله وأصيب ابنه، في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان، الأربعاء.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج"، بوقوع غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة، في محيط بلدة الحوش في صور، موضحة أنها قتلت القيادي في حزب الله المعروف باسم "أبو نعمة" وأصابت ابنه.

وقالت مصادر لـ"دوت الخليج" إن المستهدف "مسؤول ميداني كبير في حزب الله، ويوازي في منصبه القيادي أبو طالب الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع".

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تزايدت المخاوف من التصعيد على جبهة لبنان.

وتبادل حزب الله الهجمات شبه اليومية مع القوات الإسرائيلية على طول حدوده خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأدى الصراع إلى نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وصرح نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، أن السبيل الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة.

وقال قاسم في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" من الضاحية الجنوبية لبيروت، إنه "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، فسوف يتوقف حزب الله من دون أي نقاش".