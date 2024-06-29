نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحويل الوحدات الفندقية لإسكان.. "التنمية السياحية" تنجح فى استرداد 127 ألف متر مربع بشرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى في استعادة ١٢٧٦٣٢ م٢ من الأراضى بمنطقة نبق بشرم الشيخ بما عليها من منشآت.

جاء ذلك بعد حصول الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية على حكم قضائي جديد لصالحها من الدائرة ١١ عقود بمجلس الدولة يوم الأربعاء ٢٦يونيو، بتأييد صحة قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإلغاء والعدول عن قرار تخصيص لاحدى شركات التنمية السياحية عام ٢٠٠٨ وسحب أرض المشروع بما عليها من منشأت بمساحة ١٢٧٦٣٢ م٢ بمنطقة نبق بشرم الشيخ لكون الشركة خالفت شروط التخصيص وأنشأت مبانى مخالفة وحولت الوحدات الفندقية لوحدات إسكان وخرجت عن حدود التخصيص بالتعدى.

صدر الحكم بعد أيام من استرداد الهيئة لنحو 20 مليون متر مربع من أراضي المرحلة الثالثة بمشروع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بحكم قضائى واجب النفاذ، تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليار جنيه و ذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ضد قرار الهيئة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص لعدم الجدية في التنفيذ ومخالفته للشروط القانونية للتعاقد.

يأتى ذلك في اطار حرص الهيئة العامة للتنمية السياحية، برئاسة الدكتور مصطفى منير حسن إدارة أراضى الدولة ، والمتابعة المستمرة لما تم على الأرض في شأن تنفيذ قرارات التخصيص وفقا لمعدلات الانجاز والجداول الزمنية المتفق، وكذلك دعم وتشجيع المسثمرين الجادين.