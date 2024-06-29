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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره الداخلية على ستاد الإسكندرية اليوم السبت ضمن الجولة 28 من مسابقة دوري NILE.



وتقام المباراة التي تجمع بين فريق الداخلية ضد نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على ستاد الإسكندرية.



وكان قد أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تعديل جديد لموعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الداخلية، ليصبح الساعة الخامسة والنصف بدلا من السابعه مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والداخلية في دوري نايل



وتذاع مباراة الداخلية والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



ويدخل فريق الاتحاد السكندري المواجهة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، كما يدخل فريق الداخلية المباراة وهو في المركز الثامن عشر برصيد18 نقطة.

