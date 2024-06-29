نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة رفيعة المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس عبدالفتاح السيسي يُلقي كلمته أمام الحضور الدولي في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولين حكوميين من مصر والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية.

المكان والزمان

صباح اليوم السبت، وصل الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، حيث تم افتتاح مؤتمر الاستثمار.

عنوان المؤتمر

المؤتمر يحمل شعار "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، وسيمتد لمدة يومين.

أهداف المؤتمر

من المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم، تشمل مجالات الدعم الاقتصادي الكلي، والاستثمار، والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الصادرات والتعاون في تصنيع السيارات.

بهذه الجهود، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية والمتنوعة.