القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا أمام الدنمارك في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم الأوروبية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.



ويحتضن ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، هذه المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخبي ألمانيا والدنمارك اليوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا 2024.



موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ألمانيا ضد الدنمارك اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في أمم أوروبا 2024



سيتم نقل وإذاعة مباراة ألمانيا ضد الدنمارك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

