نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أفلام تسجيلية وروائي قصير بنادي السينما بأوبرا الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان الجمعي من خلال نشر مختلف ألوان الابداع تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر امسية لنادي السينما في الثامنة مساء اليوم السبت 29 يونيو على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

أفلام تسجيلية

تتضمن 3 افلام تسجيلية هى ماما، على واحدة ونص، The Box وآخر روائي قصير بعنوان حياة ويعقبهم ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائى أحمد النبوى بمشاركة المخرجين إسلام كمال ومحمد الكفراوى وسلمى اسامة ونورين الخولى.

نادي سينما الأوبرا

يذكر أن نادي سينما الأوبرا يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام السينمائية التي تتميز بالقيمة الفنية والفكرية.

عروض لأفلام مصرية وعالمية

وتشمل عروضًا لأفلام متنوعة الكلاسيكية والحديثة، المصرية والعالمية.

مناقشات وحوارات

يعقبها مناقشات وحوارات بحيث يمكن للجمهور التفاعل مع صناع الأفلام والنقاد السينمائيين، مما يثري التجربة السينمائية ويعزز الفهم العميق للأعمال الفنية.