نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم وغدًا.

تأثير منخفض جوي وتوزيع الرطوبة

غانم أوضحت أن حالة الطقس اليوم ستتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة خاصة في السواحل الشمالية.

تتوقع أيضًا انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة من السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، بنسبة تتراوح بين درجتين وثلاث درجات.

الطقس شديد الحرارة والرطوبة

خلال فترة النهار، من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبًا إلى حد ما، لكن أقل حدة مقارنة بالأيام السابقة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

تتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

توقعات للأيام القادمة

من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى غد الأحد، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام. سيشهد الأسبوع الحالي حرارة أقل بقليل من الأسبوع السابق.

التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة

من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة مجددًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ولكن ليس بشكل كبير.

ستتراوح الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 38 و39 درجة مئوية، وستستمر هذه المعدلات حتى نهاية الأسبوع الجاري.