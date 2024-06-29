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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم اللاتينية عن موعد مباراة كولومبيا وكوستاريكا في بطولة كوبا أمريكا 2024.



موعد مباراة كولومبيا وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024



من المقرر أن تقام مباراة كولومبيا وكوستاريكا يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب ستايت فترم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



يتواجد منتخبي كولومبيا وكوستاريكا في المجموعة الرابعة في كوبا أمريكا 2024 برفقة منتخبي البرازيل وباراجواي.



يحتل منتخب كولومبيا المركز الأول برصيد 3 نقاط بينما جاء منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة في حين يحتل منتخب كوستاريكا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وجاء منتخب باراجواي في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

