نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الداخلية والاتحاد السكندري بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره الداخلية اليوم السبت بالجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.



وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا على ستاد الإسكندرية.



ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 36 نقطة، في المقابل يأتي الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد18 نقطة.

