نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورال أطفال وفنون شعبية في احتفالات ثقافة مطروح بثورة 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة مطروح مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والمقدمة في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

فرقة كورال أطفال مطروح

وعلى مسرح النادي الاجتماعي قدمت فرقة كورال أطفال مطروح عرضًا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية، بجانب عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية للأطفال والتي قدمت مجموعة من الفقرات الراقصة وسط حضور جماهيري كبير.

وفي سياق متصل، أقام نادي أدب مطروح العام أمسية شعرية وأدبية بقصر ثقافة مطروح، حيث تبادل الحضور إلقاء الأبيات الشعرية الوطنية وتحدث من خلالها الشاعر نجا سعد عن أحداث ثورة يونيو وكيف انتصرت كلمة الشعب.

في شأن متصل قدم الفرع برئاسة محمد حمدي عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش؛ حيث عقد بيت ثقافة الحمام ورشة فنية للأطفال بعنوان "بطل من بلدي" وعبر الأطفال خلالها عن تضحيات أبطال الوطن، وقدم نادي أدب الطفل أمسية أدبية بقصر ثقافة الطفل، ودارت حوال الأبيات الشعرية التي ألقيت أثناء وبعد أحداث ثورة يونيو، وحرص الشاعر علاء أبو خلعة على تقديم أفضل ما طرحه الشعراء لنقل صورة عظمة الثورة إلى ذهن الأطفال.

ورش فنية

وفي قصر ثقافة مطروح أقيمت عدة ورش فنية للأطفال في إطار الأنشطة الصيفية منها ورشة للتشكيل بالورق للفنانة شيماء الواعي، وأخرى قدمتها الفنانة منى شاكر.