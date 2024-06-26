نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يعثر على بديل تشيزني في ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن سعي النصر السعودي لحسم ملف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم هذا المركز استعدادًا للموسم المقبل.



وأشار موقع TEAMtalk الإنجليزي إلى أن مسئولي النصر يبحثون بجدية عن حارس مرمى أجنبي بعد رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا، حيث ارتبط اسم النصر بالثنائي البولندي تشيزني حارس مرمى يوفنتوس والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.



وقال الموقع الإنجليزي أن النصر ليس في مفاوضات متقدمة مع فويتشيك تشيزني ولكن هناك اهتمام كبير بالتعاقد مع أليسون بيكر.



وأفاد الموقع الإنجليزي بأن إدارة النصر لا تنوي التوقيع مع تشيزني في الوقت الحالي لأنه ليس هدفهم الرئيسي بل أليسون بيكر هو المرشح الأول لحراسة مرمى الفريق السعودي في الموسم المقبل.



ولفت الموقع الإنجليزي أن النصر سيعيد تواصله مع وكلاء أعمال أليسون بيكر ولكن عقب نهاية مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.



وأوضح الموقع الإنجليزي أن مسئولي النصر يخططون لإرسال عرض ضخم من أجل إقناع أليسون بيكر بالرحيل عن ليفربول وبدء مغامرة جديدة في الدوري السعودي.



وأكد الموقع الإنجليزي أن مسئولي النصر سيضغطون بقوة من أجل إقناع أليسون بيكر البالغ من العمر 31 عامًا على الرغم من معرفتهم بأنه يريد الاستمرار في القارة الأوروبية.



وتابع الموقع الإنجليزي أن النصر يترقب القرار النهائي لأليسون بيكر الذي إذا رفض العرض المقدم له فسوف يضطر النصر للنظر في خيارات أخرى وقد يعود للاهتمام مرة أخرى بالبولندي تشيزني.