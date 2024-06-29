نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل استقر اتحاد جدة على بديل مارسيلو جاياردو ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على سعي مسئولو الاتحاد السعودي بالتعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام الإنجليزي خلال الموسم المقبل خلفا للمقال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.



وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الاتحاد تخطط لبداية المفاوضات مع البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام الإنجليزي من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الاتحاد سوف تبدأ في الفترة القليلة المقبلة مفاوضاتها مع ماركو سيلفا من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد بشكل سريع استعدادا للموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السعودي كان قد كشف مؤخرا عن رحيل مارسيلو جاياردو عن تدريب الفريق بسبب مخالفاته طوال الموسم الماضي بجانب طلبه الاستغناء عن خدمات الفرنسي كريم بنزيما بالرغم من علمه بأن نجم ريال مدريد السابق هو مشروع النادي.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن مارسيلو جاياردو سيحصل على 23 مليون دولار قيمة فسخ عقده مع الاتحاد السعودي.