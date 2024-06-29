نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر ينفجر غضبًا بسبب ضغط المباريات: لم أرى ذلك مسبقًا ولا بد من وجود حل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق الهدف أمام فاركو، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مستاءً من ما يحدث مع الفريق بشأن توزيع المباريات.

كولر ينفجر غضبًا بسبب ضغط المباريات

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، الذي عقب مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز: "اللي انا بشوفه هنا عمري ما شوفته في حياتي، لازم يكون في حل لتوزيع الماتشات بشكل مختلف".

وتابع: "اللاعيبة دي مش مكن اني ألعب كل 48 ساعة ماتش، الموضوع غير مرهق بدنيًا فقط، ولكن أيضًا ذهنيًا كذلك بيكون ارهاق بشكل مخيف".

واختتم: "الموسم 34 مباراة وأخوض 20 مباراة في شهرين لا بد من وجود حل، أخوض مباراة كل 48 ساعة، ولا أمتلك فرصة لمنح اللاعبين راحة".