انت الأن تتابع خبر بأسرار بلاد الافيال.. خلطة هندية جبارة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وتكثيفه واستمعي بشعر صحي لا يتوقف عن النمو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شعر المرأة هو تاجها فدائماً الشعر يمثل أهمية كبيرة لدى المرأة مما يعطيها ثقتها في نفسها، ودوماً تبحث العديد من النساء حول خلطات للتطويل الشعر وتكثيفه، وتعتبر الخلطات الهندية من أقدم الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر وتقويته، في هذا المقال سنقدم لكم خلطة هندية لتطويل الشعر بسرعة وتكثيفه.

خلطة هندية لتطويل الشعر بسرعة وتكثيفه

تعتبر الزيوت الهندية من أفضل العلاجات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بأمان تام دون الضرر للشعر وفروة الرأس فقط اتبعي إحدى الطرق التالية واستمتعي بشعر طويل وكثيف وصحي.

خلطة زيت الثوم وزيت الزيتون

المكونات:

رأس من الثوم المهروس.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

فنجان صغير من زيت الثوم.

طريقة التحضير:

يخلط الثوم المهروس مع زيت الزيتون وزيت الثوم.

ثم يوضع المزيج على الشعر من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الثالث ثلاث مرات في الأسبوع

وبعد الثلاث أسابيع الأولى يمكن استخدام الخلطة مرة أو مرتين في الأسبوع.

خلطة الزيوت الهندية لتطويل الشعر

المكونات:

زيت الخروع.

زيت الحبة السوداء.

زيت جوز الهند.

زيت اللوز الحلو.

مسحوق الأملا.

طريقة التحضير:

أولا يتم مزج كمية متساوية من الزيوت السابقة مع نصف مقدار من مسحوق الأملا.

بعد ذلك يستخدم القليل من هذا الخليط على فروة الرأس حتى يغطى الشعر بالكامل.

يتم استخدام الوصفة مرة كل ثلاث أيام ستلاحظون الفرق بسرعة فائقة.خلطة زيت السمسم وزيت الأملا

المكونات:

فنجان صغير زيت السمسم.

نصف فنجان من زيت الأملا.

طريقة التحضير:

يمزج زيت السمسم مع زيت الأملا.

يدلك الفروة بهذه الزيوت لتعزيز الدورة الدموية في بصيلات الشعر.

خلطة زيت الجرجير لتطويل الشعر

المكونات:

زيت جرجير.

زيت الصبار.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير: