السر المخفي عنكم :حطي الكركم على الفازلين عشان نتائج هتبهرك يعني هتبرك

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رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطة الفازلين والكركم كونها من إحدى أهم الخلطات التي تساهم في تنظيف البشرة وتوحيد لونها بالاضافة إلى أنها تساهم في إزالة التصبغات والبقع الداكنة، وتساعد أيضاً في إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولا تعود بالضرر على صحة البشرة حيث أنها تكون آمنة بشكل كبير، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساهم في تبييض الوجه لذلك سوف نتناول في مقالنا كيفية تحضير خلطة الكركم والفازلين بكل دقة وتوضيح.خلطة الكركم والفازلين للبشرة

نظراً لأن خلطة الكركم والفازلين

تساهم في إعطاء البشرة النضارة والإشراق والحيوية بالإضافة إلى أنها تساهم أيضاً في ازالة التجاعيد والخطوط الدقيقة والحصول على تبييض وتوحيد لون البشرة فسوف نقوم بتحضير الوصفة من خلال إحضار المكونات البسيطة التالية:

ملعقة واحدة فقط من الفازلين.

ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص.

مقدار نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الحليب.

يمكن للجميع سهولة تحضير الوصفة من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:إحضار وعاء مناسب.

طريقة التحضير