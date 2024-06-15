السر المخفي عنكم :حطي الكركم على الفازلين عشان نتائج هتبهرك يعني هتبرك

انت الأن تتابع خبرالسر المخفي عنكم :حطي الكركم على الفازلين عشان نتائج هتبهرك يعني هتبرك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر خلطة الفازلين والكركم كونها من إحدى أهم الخلطات التي تساهم في تنظيف البشرة وتوحيد لونها بالاضافة إلى أنها تساهم في إزالة التصبغات والبقع الداكنة، وتساعد أيضاً في إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ولا تعود بالضرر على صحة البشرة حيث أنها تكون آمنة بشكل كبير، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساهم في تبييض الوجه لذلك سوف نتناول في مقالنا كيفية تحضير خلطة الكركم والفازلين بكل دقة وتوضيح.خلطة الكركم والفازلين للبشرة
نظراً لأن خلطة الكركم والفازلين
- تساهم في إعطاء البشرة النضارة والإشراق والحيوية بالإضافة إلى أنها تساهم أيضاً في ازالة التجاعيد والخطوط الدقيقة والحصول على تبييض وتوحيد لون البشرة فسوف نقوم بتحضير الوصفة من خلال إحضار المكونات البسيطة التالية:
- ملعقة واحدة فقط من الفازلين.
- ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص.
- مقدار نصف ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب.
- يمكن للجميع سهولة تحضير الوصفة من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:إحضار وعاء مناسب.
طريقة التحضير
- وضع الكركم وعصير الليمون والحليب، ونحرص على التقليب بشكل جيد.
- إضافة الفازلين، وبعد ذلك دقيق الحمص بالتدريج ونحرص على التقليب بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات معاً.طريقة الاستخدام
- تتمثل طريقة استخدام وصفة الفازلين والكركم للوجه فيما يلي:
- نحرص على تنظيف الوجه جيداً باستخدام الغسول المناسب.
- نقوم توزيع الخليط على الوجه بشكل متساوي.
- نترك الخليط على البشرة حتى يجف بشكل كامل.غسل الوجه جيداً بعد ذلك بالماء البارد.
- نحرص على تكرار استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة والاستفادة من الفوائد الهامة للبشرة من خلال ازالة التصبغات والبقع الداكنة وتوحيد لون البشرة وتبييضها.أولاً نقوم بإزالة أطراف التوست، ثم وضعه في الكابة الكهربائي وفرمه أو الخلاط.
- يتم وضع إلى التوست الزبدة وماء الورد واستمرار في خلط المكونات.
- نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع نصف كمية الخليط.
- ثم نضع في وعاء على النار الحليب السائل مع السميد ويتم تقليبهم ويترك بعد ذلك حتى الغليان.
- على السميد والحليب ويقلب حتى الذوبان.
- يتم إضافة الخليط على التوست في الصينية، ثم يوضع الكمية الباقية من التوست.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتوضع الصينية وتترك حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.