نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام يتصدر تريند جوجل وما علاقة إسعاد يونس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند محركات بحث جوجل،نظرًا لظهور الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي ام سي، وكشفها عن علاقتها ب عادل إمام، وغيرها من الأمور.





وقالت:"لما كنا بنسافر كانوا بيقولونا انتم من بلد عادل إمام، وظل طوال السنوات التى عمل فيها علامة على الضحك والفن والقوى الناعمة فى مصر".

وأضافت: "عادل إمام بالنسبة لى أشياء كثيرة، فهو ظاهرة نجاح وصنع فن على مدى 60 سنة مختلف ومتقدم وراه أفكار جديدة وطرح موضوعات مهمة تخص السينما، وخاطب المواطن الكادح والعادى وجعله يرى نفسه فى المرايا ويرى عادل اإمام".



معلومات عن عادل امام

عادل امام من أبناء محافظة الدقهلية ولد يوم 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

و على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقمًا قياسيًا بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عامًا على التوالى.

و قدم العديد من الاعمال الدرامية أبرزها،أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر والنجمة مارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.