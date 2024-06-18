نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل ملحم زين في قبرص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان اللبناني ملحم زين، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى قبرص، يوم السبت 22 يونيو الجارى،حيث شارك "ملحم" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"حفلة ليماسول قبرص السبت ٢٢ يونيو".



تعليقات الجمهور على منشور ملحم زين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ملحم زين

والجدير بالذكر آخر أعمال ملحم زين أغنية أمي وضحتك، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



تفاصيل أغنية أمي وضحتك

والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

كلمات أغنية أمي وضحتك

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /تعال اشجمر احشايا وقول مشتاق لا تحسسني يمك مالي قيمة

لا تخليني اداري وجرحي مفتوح مثل فطر الحياة قديم

قلي مشتاق وعليا اسامح قلي حبك وابتسم واخجل

خلينا نرجع احلي من الأول



وانا حاسبلكم سوا امي وضحتك والهوي وانت الوحيد اللي مستعد يوم اموت بخاطره

احبك حتي مني تكون زعلان مين يحبني غيرك ما اريده

انت اول حبيب واول انسان

مين يبتعد ياخد روحي بايده

كل شي بيا يروح لك فداك