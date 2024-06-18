نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمباراة الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاستضافة نظيره النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب برج العرب في إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

يخوض الاتحاد السكندري لقاء الليلة وهو في المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما يدخل الأهلي اللقاء في المركز الرابع بنفس الرصيد، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز.

ويعاني الاتحاد السكندري، من الغيابات المتعددة قبل مواجهة الأهلي، حيث يدخل المباراة وهو يفتقد جهود الثنائى مابولولو وعمر الوحش لتراكم الإنذارات.

كما يغيب مصطفى إبراهيم، ورجب عمران، وهاني الطامي، وأحمد عادل ميسي للإصابة.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي

من المتوقع أن يخوض الاتحاد السكندري لقاء الأهلي بتشكيل يضم كل من:

(المهدي سليمان، سيف تقا، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، هشام صلاح، ناصر ناصر، خالد الغندور، كريم الديب، عمرو صالح، فوزي الحناوي، بنجامين بواتينج).