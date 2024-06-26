إعلام فلسطيني: «النصيرات» يئن تحت نيران مُسيرات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - مجزرة النصيرات

كشف الإعلام الفلسطيني بأن الاحتلال يهاجم بالمسيرات المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي يتجدد شمال غرب مخيم «النصيرات» وسط قطاع غزة. يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

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