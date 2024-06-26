المتحدة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها

جدة - نرمين السيد - الشركة المتحدة أعلنت الشركة المتحدة عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها، من أستديوهات ومكاتب إدارية، وذلك إيماناً بالدور بدورها الوطني في المساهمة بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية.



كما تؤكد الشركة المتحدة التزامها منذ عدة سنوات في الترشيد، واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج، حفاظا على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها.

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