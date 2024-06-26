إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل فوسفورية شمال المخيم الجديد وسط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قنابل فسفورية

أفاد إعلام فلسطيني، بأن الاحتلال يطلق قنابل فوسفورية شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.





وأكد، أن الاحتلال يهاجم بالمسيرات المناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأضاف إعلام فلسطيني، أن الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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