«جحيم على الأرض».. معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

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جدة - نرمين السيد - الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، مقدم "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة تعتيم إعلامي على حال الأسرى والمعتقلين داخل المعتقلات الإسرائيلية، وتحدث محامٍ مقدسي عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى هناك، وهذا التقرير يتماهى مع الذي نقلته الشهادات الحية من الأسرى المحررين".
وتابعت: "هذا التقرير تناول تقليل نسبة الطعام المقدم للأسرى، فالقانون الدولي يلزم إسرائيل بكمية طعام معينة يجب أن تقدم إلى الأسرى، وهو ما لم يلتزم الاحتلالُ له، بالإضافة إلى نوعية الطعام المقدم الفاسد كما ذكرت شهادات حية من أسرى محررين، كذلك الحال، عدم احتوائه على سكريات أو لحوم تحتوي على نشويات لتقوية جسد الأسرى داخل سجون الاحتلال، كما كشف التقرير عن تعذيبات جسدية ونفسية يعاني الأسرى منها، لاسيما محاولات التحرش والاعتداء الجنسي وإجبار الكلاب البوليسية على استخدام الجنس مع الأسرى والمعتقلين، بالإضافة إلى الضرب المبرح وتعصيب الأعين وربط الأرجل فترات طويلة".
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