صحيفة تكشف عن عرض مغري تقدمت به السعودية للحوثيين بوساطة هذا الدولة ولأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - زعمت صحيفة لبنانية، أن السعودية تقدمت بعرض للحوثيين المدعومين من إيران، بوساطة صينية، مقابل ضمان سلامة السفن المتجهة من وإلى الموانئ السعودية من الهجمات الحوثية التي تنفذها في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أكثر من سبعة أشهر.

ونقلت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله اللبناني، عن مصادر حوثية في صنعاء وصفتها بالاستخباراتية، أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان استطلع مع مسؤولين صينين التصعيد البحري، وأنه قدم عرضا للصينيين بتقديم امتيازات كبيرة للحوثيين مقابل سلامة السفن الأجنبية المتجهة إلى الموانئ السعودية والمغادرة منها من الهجمات الحوثية.

وأضافت الصحيفة أن تلك الامتيازات تتضمن "تنفيذ مطالب الحوثيين في صنعاء (لم يحددها)، وإحراز تقدم في مسار السلام بضمانات ووساطة صينية".

ولم تفصح الصحيفة عن تفاصيل أكثر حول الصفقة المزعومة، التي جاءت في ظل تهديدات حوثية باستهداف مصالح حيوية سعودية.

وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان قد التقى خلال اليومين الماضيين، نظيره الصيني، الفريق الأول دونغ جون، وجرى "استعراض العلاقات السعودية الصينية وسبل تعزيزها في إطار شراكتنا الإستراتيجية الدفاعية؛ بما يخدم مصالحنا ويحقق تطلعات قيادتي بلدينا، وبحثنا جهودنا التنسيقية المشتركة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

ويوم أمس، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية سفينة في البحر الأحمر، كانت في طريقها إلى السعودية، ما ينفي تلك المزاعم التي نشرتها الصحيفة اللبنانية