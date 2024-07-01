السعودية تعلن اعفاء المقيمين من رسوم الاقامة هائياً حتى المتراكمة

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

عن تعديلات على رسوم تجديد الإقامة ومكتب العمل والمرافقين للمقيمين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية عام 2024. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح المقيمين وأصحاب العمل.

جدول رسوم تجديد الإقامة ومكتب العمل والمرافقين لعام 2024:

فئة المقيم

رسوم تجديد الإقامة

رسوم مكتب العمل

رسوم المرافقين

عامل في المنشأة

650 ريال سعودي

عامل زائد عن حاجة المنشأة

350 ريال سعودي

فرد مكفول

500 ريال سعودي

زوجة المقيم

500 ريال سعودي

أبناء المقيم (حتى 20 عامًا)

500 ريال سعودي

مرافق

2000 ريال سعودي

ملاحظات هامة:

هذه الرسوم قابلة للتغيير في أي وقت من قبل السلطات السعودية.

لا تشمل هذه الرسوم رسوم التأمين الصحي أو أي رسوم إضافية أخرى.

يُنصح بالتأكد من الرسوم الدقيقة من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية أو مكاتب الجوازات.

الفئات المستثناة من قرار المقابل المالي على المرافقين:

زوجات وأبناء المواطنين السعوديين.

الأمهات والأزواج من ذوي الإعاقة للمقيمين.

العمالة المنزلية.

الحجاج والمعتمرون.

الطلاب الدارسين في المملكة العربية السعودية.

المرضى الذين يتلقون العلاج في المملكة العربية السعودية.

شروط الاستثناء من قرار المقابل المالي:

يجب تقديم المستندات الداعمة لطلب الاستثناء.

يجب أن تُلبي جميع شروط الاستثناء المحددة من قبل السلطات السعودية.

يتم مراجعة كل طلب استثناء على حدة.

نصائح لتوفير المال على رسوم تجديد الإقامة:

تجديد الإقامة قبل انتهاء مدتها لتجنب الغرامات.

دفع الرسوم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" لتجنب رسوم الخدمة الإضافية.

الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها بعض شركات الاتصالات السعودية في بعض الأحيان.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصالح المقيمين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي للكفاءات والمهارات المطلوبة. كما تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين.