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أحمد جودة - القاهرة - تسلم النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، جائزة رجل مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب، في استاد الدفاع الجوي، بعدما تعذر حصوله عليها عقب اللقاء.

فيستون ماييلي يتسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وحضر مراقب المباراة إلى استاد الدفاع الجوي، وسلم الجائزة لماييلي قبل انطلاق تدريب بيراميدز الأول استعدادا للقاء سموحة المقبل في الدوري.

وسجل ماييلي هدفين من ثلاثية بيراميدز في المقاولون العرب، ورفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق سموحة، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.