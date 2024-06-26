الداخلية تُعلن مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن  

جدة - نرمين السيد - وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الالتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18 مايو وحتى غد الخميس 27 يونيو 2024.





تجرى الاختبارات بمعاهد معاونى الأمن "طرة بالقاهرة – البحيرة" مدخل مدينة وادى النطرون ومدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" وتأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر". ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة حتى غدا الخميس 27 يونيو 2024.

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