جدة - نرمين السيد - الشجاعية ـ غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، سقوط عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 تواصل هجومها على أهداف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك لليوم الثاني على التوالي بزعم أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية. وأكدت الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها 40 شهيدا و224 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.834 شهيدا و86.858 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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