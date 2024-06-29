الانتخابات الإيرانية: بزشكيان يتقدم في السباق الرئاسي.. وإعادة محتملة

أفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن إسلامي، اليوم السبت، بأن النتائج الأولية أظهرت تقدم المرشح مسعود بيزشكيان في سباق الانتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن تجرى جولة الإعادة في 5 يوليو المقبل.





ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المتحدث قوله إنه تم حتى الآن فرز صناديق الاقتراع في 47604 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، وجود سباق متقارب بين مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي.

وأضاف أنه بعد فرز 19.069.713 صوتا، تقدم بيزشكيان بحصوله على 8.302.577 صوتا، بينما حصل جليلي على 7.189.756 صوتا.

وحصل المرشح الآخر، محمد باقر قاليباف، على 2.676.512 صوتًا، بينما حصل مصطفى بور محمدي على 158.314 صوتًا.

وبموجب قانون الانتخابات الإيراني، تجرى جولة الإعادة في أول يوم جمعة، بعد إعلان النتيجة إذا لم يحصل أي من المرشحين على 50% على الأقل من الأصوات.

وكما كان مقررا في وقت سابق من قبل وزارة الداخلية الإيرانية، ستجرى جولة الإعادة في 5 يوليو إذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات.