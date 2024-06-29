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جدة - نرمين السيد - الانتخابات الإيرانية
ونقلت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المتحدث قوله إنه تم حتى الآن فرز صناديق الاقتراع في 47604 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، وجود سباق متقارب بين مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي.
وأضاف أنه بعد فرز 19.069.713 صوتا، تقدم بيزشكيان بحصوله على 8.302.577 صوتا، بينما حصل جليلي على 7.189.756 صوتا.
وحصل المرشح الآخر، محمد باقر قاليباف، على 2.676.512 صوتًا، بينما حصل مصطفى بور محمدي على 158.314 صوتًا.
وبموجب قانون الانتخابات الإيراني، تجرى جولة الإعادة في أول يوم جمعة، بعد إعلان النتيجة إذا لم يحصل أي من المرشحين على 50% على الأقل من الأصوات.
وكما كان مقررا في وقت سابق من قبل وزارة الداخلية الإيرانية، ستجرى جولة الإعادة في 5 يوليو إذا لم يفز أي من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات الإيرانية: بزشكيان يتقدم في السباق الرئاسي.. وإعادة محتملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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