مبادرة «ابدأ» تعلن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

جدة - نرمين السيد - الجملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» اليوم الأربعاء، انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة.





وكتبت مبادرة «ابدأ» عبر صفحتها على فيسبوك: "إيماننا بأهمية المسؤولية الاجتماعية، تعلن مبادرة "ابدأ" عن انضمامها إلى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة اليوم, تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير". يشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، تحت شعار "استهلاك أقل، تأثير كبير" لتوفير الطاقة ودعم البيئة.

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