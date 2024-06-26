موسكو: أوكرانيا مسؤولة عن مقتل 192 طفلا روسيا

جدة - نرمين السيد - النواب الأمريكي يوافق على قانون المساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دول

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن "كييف مسؤولة عن مقتل 192 طفلا روسيا منذ بدء العمليات العسكرية"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأضاف مندوب روسيا: "كييف استهدفت أكثر من ألف مؤسسة طبية وتعليمية في روسيا".

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