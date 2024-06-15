العالم اليوم - "بيليفر ميتس" لإنتاج اللحوم المصنعة تؤسس مقرا في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 07:25 مساءً - أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA" المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي عن تعاونه مع "بيليفر ميتس"(Believer Meats) الشركة الرائدة عالميا في إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر بهدف تعزيز ريادة أبوظبي في مجال اللحوم المصنعة وتأسيس مقر إقليمي للشركة في أبوظبي يستفيد من موقعها الحيوي ومواردها الكبيرة لدعم نمو هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى "بيليفر ميتس" لتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي لدعم عملياتها التجارية وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتطويرقدراتها في إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر وجهود البحث والتطوير في هذا القطاع.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في دعم جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في استقطاب أبرز الشركات والمواهب لتطوير الحلول المبتكرة في أبوظبي، بما يعززمكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في قطاع الغذاء والمياه ويدعم ريادتها للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويهدف المجمّع إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول مبتكرة تلبي الطلب المتنامي على الأنماط الغذائية الحديثة، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتعزز فاعلية واستدامة سلاسل توريد.

وسيقود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) جهود تطوير القطاع، وذلك من خلال استقطاب ودعم رواد صناعة الغذاء والمياه العالميين وتمكينهم من إطلاق حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

تعد "بيليفر ميتس" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر وتركز على تطوير تقنيات عالية الكفاءة وقابلة للتطوير في مجال استزراع الخلايا البروتينية واستخدامها في تصنيع لحوم آمنة وصحية وتتميز بمذاق طيب.

وتقوم الشركة حاليًا ببناء أكبر منشأة في العالم لإنتاج اللحوم المصنعة في المختبر في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعدما تمكنت من استقطاب التمويل من شركة «إيه دي إم» (ADM) وشركة و"إس 2 جي فينتشرز " (S2G Ventures) وعدد من الشركات الأخرى. وسيضم المصنع مركزًا متطورًا للابتكار ومختبرًا للتذوق ومن المقرر أن يبدأ تشغيله مع نهاية العام الجاري.

يدعم التعاون الاستراتيجي مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) رؤية شركة «بيليفر ميتس» الهادفة إلى بناء منصة عالمية وطرح نموذج عمل جديد وقابل للتطوير لدخول الأسواق الجديدة.

ويدرس الطرفان إمكانية تأسيس «أكاديمية بيليفرميتس للابتكار» لتكون منبرًا لتطوير تقنيات الغذاء المستدامة وبناء الكفاءات والكوادر المستقبلية المختصة بهذا المجال بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث في أبوظبي.

وسيعمل المجمع جنبًا إلى جنب مع شركة «بيليفر ميتس» لتحديد الأطر التنظيمية وتبني معايير عالمية لإصدار شهادات الأطعمة الحلال المتعلقة بمنتجات اللحوم المصنعة في المختبر في إمارة أبوظبي.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تهدف إمارة أبوظبي من خلال تأسيس مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) إلى استقطاب الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاع الغذاء والمياه وسيدعم تعاوننا مع «بيليفر ميتس» جهودنا في تكريس موقع أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الغذاء والمياه.. وسيسهم تأسيس مقر إقليمي لشركة «بيليفر ميتس» في أبوظبي في توفيرأفضل منتجات اللحوم المصنعة في المختبر للمنطقة بأسرها بشكل صحي وسريع وآمن، وخفض اعتماد المنطقة على استيراد اللحوم من الخارج".

من جانبه قال غوستاف برجر، الرئيس التنفيذي لشركة "بيليفر ميتس": "تشكل هذه الشراكة مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) خطوة مهمة نحو ضمان ريادتنا لمجال إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر وطرح منتجاتنا في أسواق جديدة.. ويتيح لنا هذا التعاون الفرصة لتوسيع نطاق عملياتنا، بما يتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى بناء نظام غذائي عالمي أكثر استدامة.. وكلنا ثقة بأن منظومة الأعمال الداعمة التي يوفرها المجمع ستعزز جهودنا في تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية في مجال الأمن الغذائي، وطرح منتجاتنا الآمنة والصحية والشهية من اللحوم المصنعة في المختبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم".