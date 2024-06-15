أخبار اليمن : بعد فتح طريق القصر في تعز ...البريهي يوضح اسباب تكذس السيارات

دوت الخليج -

بعد فتح طريق القصر في تعز ...البريهي يوضح اسباب تكذس السيارات

أكد وكيل محافظة تعز، المهندس طه البريهي، أن سبب تكدس السيارات في طريق جولة القصر - الكمب، وسط مدينة تعز، ناتج عن ضيق الخط في نطاق سيطرة الطرف الآخر إلى جانب التفتيش البطيء.

وأوضح البريهي، أن قرار الطرف الآخر إغلاق الطريق، الساعة السادسة مساءً من كل يوم، من أحد الأسباب التي تؤدي إلى تكدس السيارات، والازدحام الشديد في المدخل.

وقال: "نحن مستعدون لفتح الخط على مدار 24 ساعة؛ لتخفيف المعاناة على المسافرين، والتخفيف من زحمة طريق جولة القصر - الكمب".

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية والعسكرية في شرق مدينة تعز، التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، تسير بكل سلاسة، ولا يوجد أي تأخير للناس.. لافتا إلى الجهود المبذولة، التي أسفرت عن إعادة فتح الطريق الرئيسي (الحوبان - قصر الشعب - الكمب) من جانب السلطة المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان العبور الآمن للمواطنين.

ونقلت وكالة سبأ عن الوكيل البريهي أن "القائم بأعمال محافظ المحافظة أعلن جهوزية خط الخمسين - مدينة النور ـ بير باشا من طرفنا، وأن على الطرف الآخر سرعة الاستجابة، وإزالة الحواجز من طرفهم؛ لتخفيف المعاناة على المسافرين، وفتح الطريق على مدار 24 ساعة".