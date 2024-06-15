بعد تصدرها التريند.. تفاصيل قصة حب جمعتها بالعندليب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة الراحلة زبيدة ثروت، خلال الساعات الماضية، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بسبب حلول ذكرى ميلادها، التي صادفت أمس الجمعة.





ويرصد لكم دوت الخليج الفني تفاصيل قصة الحب التي جمعت بين زبيدة ثروت والعندليب عبدالحليم حافظ



قصة حب زبيدة ثروت والعندليب

جمع بين زبيدة والعندليب قصة حب قوية بدأت شرارتها خلال تصويرهما فيلم (يوم من عمري) والذي استمر تصويره لمدة عام.

لم يصارح عبد الحليم حافظ بحبه لزبيدة ثروت خلال هذه المدة، لكنه ذهب إلى والد زبيدة ليطلب الزواج من ابنته إلا أنه رفض معللًا ذلك بأنه لا يمكن أن يزوج ابنته لمغني.

وذكرت الفنانة زبيدة ثروت في تصريحات سابقة أن عبد الحليم حافظ كان يحبها حب شديد وظل يحبها بالرغم من رفض والدها لزواجهما.

وكشفت زبيدة عن موقف مميز جمع بينهما حيث أن بعض العائلات كانت تقص خصلة من الشعر وخاصة الشعر الطويل والناعم أثناء اكتمال القمر وهذه كانت عادة دائمًا في المنازل.

وكان شعر الفنانة زبيدة ثروت يتميز بالطول والنعومة خلال هذه الفترة، وتصادف اكتمال القمر وتنفيذ أسرتها لهذه العادة بوجودهما معها في أستوديو التصوير.

وفوجئت أثناء تواجدها في غرفتها ومعها الكوافير ووالدها ووالدتها بدخول العندليب إليها ملتقطًا خصلة من شعرها كانت قد وقعت على الأرض وقام بلفها حوال اصبعه على هيئة دبلة ثم قام بتقبيلها.

اندهش الجميع جينها، ونظرت إليه والدة زبيدة باستغراب متسائلة عن شدة حبه لنجلتها فأجابها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بأنه يحبها حبًا شديدًا.

وظل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ يحب الفنانة زبيدة ثروت لسنوات طويلة بالرغم من رفض والدها الزواج منه.