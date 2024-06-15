أخبار اليمن : الشيخ جابر الوهباني يعزي بوفاة الأستاذ جلال الحمادي

الشيخ جابر الوهباني يعزي بوفاة الأستاذ جلال الحماديبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة المسئول المؤتمري والتربوي جلال الحمادي..

وقال الأمين العام المساعد في برقية التعزية التي بعثها إلى ولد الفقيد محمد جلال حزام وعمه الأستاذ عارف حزام واسرته كافة إن الفقيد كان له دوراً متميزاً سواء من خلال عمله التربوي أو من خلال عمله التنظيمي في فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظه تعز كمسؤول علاقات واتصالات بالفرع طيلة عقدين من الزمن..

وأشار الشيخ جابر أن الأستاذ جلال كان واحداً من الشخصيات الطيبة المحبة والمخلصة والخدومة وفي الوقت نفسه كان محبوباً من الجميع، وأن رحيله مثل صدمة لنا جميعاً..

وعبر الشيخ جابر في ختام برقيته عن بالغ تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"