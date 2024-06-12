انت الأن تتابع خبر سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف توضح ما سيحدث بعيد الأضحى 2024 وتفاجئ الجميع بهذا الرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف حالة من الجدل مؤخرًا بعد أن تم تداول توقعات منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن وقوع كوارث طبيعية وظهور أوبئة وفيروسات جديدة مع اقتراب عيد الأضحى.

وقد تصدرت هذه التوقعات محركات البحث بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروسات معينة.

ليلى عبداللطيف تفاجئ الجميع

في تطور جديد، ظهرت ليلى عبداللطيف عبر قناتها الرسمية على يوتيوب لتوضح موقفها، نافية المسؤولية عن أي توقعات لم تعلنها بنفسها صوتًا وصورة. وأكدت على أهمية التحقق من صحة المعلومات قائلة: "أنا أتحدث مع الناس مباشرة، ويجب التأكد من أنني الشخص الذي يتحدث بالصوت والصورة".

تحذيرات ليلي عبداللطيف من هذا الأمر :

وفي مقطع فيديو آخر، حذرت ليلي عبداللطيف من تصديق الشائعات المتداولة حول توقعاتها بحدوث جائحة خلال العيد، مشيرة إلى أنها لم تدلِ بمثل هذه التصريحات.

ليلى عبد اللطيف توضح توقعاتها لعيد الأضحى 2024

وعلى النقيض، أبلغت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف جمهورها بأنباء مبشرة، متوقعة أن يمر الحج وعيد الأضحى المبارك بسلام وأمان دون مشكلات أو كوارث أو أمراض.

ليلى عبداللطيف ترد على جماهير النادي الأهلي :

وفي سياق متصل، نفت ليلى عبداللطيف التوقعات المنسوبة إليها حول خسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدة أن هذه التوقعات لا أساس لها من الصحة ولا تمت لها بصلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الاهتمام بتوقعاتها وتأثيرها على الرأي العام.

معلومات عن سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف :