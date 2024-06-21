نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الأهلي مواجهاته المحلية من جديد أمام الداخلية وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة اليوم والذي جاء بقيادة إبراهيم محمد.

ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول، حسن رمضان مساعد ثان، ويتواجد صبحي العمرواي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

تنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد السلام المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.