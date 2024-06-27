تخصيص 5% من منح الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب STEM

جدة - نرمين السيد - مشاريع طلاب مدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، على تخصيص نسبة 5% من إجمالي أعداد المنح الدراسية التي تمنحها كليات الجامعات الخاصة والأهلية، لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.





وأوضحت الوزارة، أن هذه المنح تقدم اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2024/2025، في إطار توفير كافة سبل الدعم للطلاب من أبناء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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